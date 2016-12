Fritz DECT 200 ohne DECT-Telefon nutzen

¯ AVM hat schaltbare Steckdosen namens Fritz DECT 200 im Programm, die man per Browser über die Fritzbox fernsteuern kann. Versuchsweise habe ich DECT in der Fritzbox aktiviert, bin aber nicht sehr weit gekommen. Der Assistent glaubt, ich wolle eine Telefonverbindung einrichten und verlangt beharrlich Anbieter und Telefonnummer. Ich will das DECT-Netz aber ausschließlich für die Fernsteuerung verwenden. Wie geht das?

Die Fernschalter Fritz DECT 200 lassen sich ohne DECT-Telefonie mit Fritzboxen koppeln – ganz ohne PC und Browser.

¯ Sie brauchen zum Koppeln der Geräte weder PC noch Browser, denn dieser Fall funktioniert tatsächlich so einfach, wie es in der Anleitung steht: Stecken Sie das Fritz DECT 200 in eine Steckdose in Reichweite der Fritzbox und warten Sie, bis seine DECT-Leuchte regelmäßig blinkt. Falls der Schalter vorher schon einmal mit einer anderen Fritzbox gekoppelt war, müssen Sie seine DECT-Taste dazu 6 Sekunden lang betätigen.

Dann drücken Sie die DECT-Taste an der Fritzbox so lange, bis deren Info-Leuchte blinkt. Nach ein paar Sekunden sind die Geräte gekoppelt. Anschließend können Sie das Fritz DECT 200 dort einstecken, wo Sie es brauchen und über die Web-Oberfläche der Fritzbox oder über die MyFritz-Apps vom Smartphone aus steuern. (ea@ct.de)