G.hn-Vernetzung über ISDN-Leitungen

¯ Vielen Dank für den Tipp zur Heimvernetzung über Telefon- und Koax-Leitungen mit G.hn-Adaptern in c’t 20/2017. In unserem Haus gibt es ISDN-Anschlussdosen in mehreren Zimmern. Dank VoIP und DECT-Telefonen werden diese nicht mehr benötigt. Lässt sich die ISDN-Verkabelung mit G.hn weiternutzen?

¯ Solange die dafür verlegten Leitungen nicht anderweitig in Gebrauch sind, sollte das klappen. Für ISDN wurde meist gewöhnliches vieradriges Telefonkabel verwendet. Entfernen Sie eventuell in den Dosen vorhandene Terminierungswiderstände.

Außerdem kann der Durchsatz leiden, wenn es „überstehende“ Leitungsenden gibt. Diese sollten Sie kappen, denn die G.hn-Adapter funktionieren optimal im Punkt-zu-Punkt-Betrieb. Dazwischen dürfen allerdings wie bei ISDN weitere G.hn-Adapter auf dem Bus sitzen. (ea@ct.de)