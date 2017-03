Gespeicherte Songs fehlen in Spotify-Bibliothek

¯ Ich nutze die aktuelle Spotify-Anwendung unter Windows. Wenn ich ein Album über den Button „Speichern“ in meine Musik-Sammlung aufnehmen will, steht zwar „Gespeichert“ da, das Album taucht aber nicht in der Bibliothek auf. Warum klappt das nicht? Anfangs ging das immer problemlos. Zum Verständnis: Es geht mir nicht um den Download von Songs mit einem Premium-Account, sondern um das Speichern von Titeln in der Bibliothek „Meine Musik“.

Unpassende Gratulation: Die Bibliothek „Meine Musik“ von Spotify fasst maximal 10.000 Objekte. Wer das Limit knackt und neue Songs hinzufügen möchte, muss erst Titel löschen.

¯ Vermutlich haben Sie das von Spotify auferlegte Limit von 10.000 Objekten in der „Meine Musik“-Sammlung erreicht. Dabei zählt ein Album mit 13 Tracks als 14 Objekte. Das konnten wir auf einem iPhone reproduzieren. Die aktuelle iOS-Version wies uns sogar darauf hin, dass die Bibliothek voll ist und wir erst Titel löschen müssen, wenn wir neue Songs speichern wollen. Das ist ärgerlich und Spotify will daran offensichtlich nichts ändern: Das Problem ist schon seit 2014 bekannt.

Als Workaround kann man Alben jeweils zu einer neuen Playlist hinzufügen. In diesem Fall greift das Limit nicht – der Ansatz ist aber umständlicher als das mit einem Klick erledigte Speichern. Zudem tauchen auf diesem Weg hinzugefügte Alben in der Bibliothek nicht in den Rubriken „Alben“ und „Künstler“ auf, sondern logischerweise unter Playlists. (des@ct.de)