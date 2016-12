Google Launcher lässt Apps verschwinden

¯ Ich will die überladene Oberfläche meines Samsung-Smartphones durch den Google-Now-Launcher ersetzen. Der funktionierte zunächst wie vorgesehen, doch wenn ich die App-Übersicht aufrufe, ist diese leer. Auch die Suchfunktion zeigt keine Einträge an. Kann ich die Übersicht wiederherstellen?

¯ Für die kaputte App-Übersicht ist MyKnox verantwortlich, ein abgesicherter Anwendungs-Container von Samsung. Diese App ist auf einigen Smartphones von Samsung vorinstalliert, andere verweisen zumindest zur Installation auf den Play-Store. Sobald die App eingerichtet ist, verschwinden aus dem Google-Now-Launcher sämtliche Icons. Um trotzdem in die App-Einstellungen zu kommen, drücken Sie in den Schnelleinstellungen auf das Zahnrad rechts oben.

Zur Zusammenarbeit lassen sich der App-Container und Google-Launcher nicht überreden; eine der beiden Apps muss weichen. MyKnox lässt sich über den Anwendungsmanager in den Einstellungen oder den Play Store deinstallieren. Im Menüpunkt „Meine Apps“ muss man das Programm selbst heraussuchen, die Suchfunktion führt nämlich nur zur nicht deinstallierbaren Systemsoftware Knox. Wer MyKnox behalten und trotzdem eine andere Oberfläche haben will, kann auch einen anderen Android-Launcher verwenden. Die funktionieren mit MyKnox und lassen sich zumindest optisch in Richtung des Google-Now-Launchers trimmen. (asp@ct.de)