Google Tabellen rechnet Potenzen falsch

¯ Ich bin in Googles Tabellenkalkulation auf einen bösen Rechenfehler gestoßen, der zu unerwarteten Ergebnissen führt. Berechnet man zum Beispiel –22, räumt sie dem Vorzeichenminus offenbar eine höhere Priorität ein als dem Exponenten. Das führt dann zum Ergebnis 4 statt –4. Wenn ich Klammern setze und –(22) berechne, führt dies zum erwarteten Ergebnis.

¯ Google Tabellen verhält sich so wie Excel und Open-/LibreOffice Calc sowie Programmiersprachen wie C, C++ und Java, in denen das unäre Minus (Vorzeichenminus) Vorrang vor der Potenzierung hat, auch wenn dies den mathematischen Regeln widerspricht. Microsoft hatte dies einst für Excel so spezifiziert und auch dokumentiert und die meisten anderen Tabellenkalkulationen haben sich danach gerichtet. Dies führte schon kurz nach Erscheinen von OpenOffice 1.0 in der OpenOffice-Community zu Diskussionen. Das Projektteam hat damals aber beschlossen, weiterhin der Excel-Spezifikation zu folgen, um Probleme beim Austausch von Tabellen zu umgehen.

Man darf sich also nicht darauf verlassen, dass Tabellenkalkulationen mathematisch korrekt rechnen. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, im Zweifel mehr Klammern als notwendig zu setzen und beispielsweise statt =–A1^2 besser =–(A1^2) zu schreiben, damit Formeln nicht misinterpretiert werden. (db@ct.de)