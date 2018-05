Google, Twitter, Facebook: Drittanbieter-Apps ausmisten

¯ Viele große Webdienste lassen sich nicht nur mit den Apps und Weboberflächen der Betreiber, sondern über Programmierschnittstellen auch mit den Apps von Drittanbietern nutzen. Twitter, Facebook und Google zum Beispiel bieten solche Schnittstellen für Dritte an.

Die Listen mit Twitter verknüpfter Apps sollte man von Zeit zu Zeit aufräumen.

Hat man Drittanbieter-Apps einmal den Zugriff auf seinen Account freigegeben, können diese zum Beispiel ohne weiteres Zutun des Nutzers in dessen Namen posten (Facebook) oder seine Timeline und Direktnachrichten auslesen (Twitter). Technisch ermöglicht wird das durch ein Token, das Zugriff auf den jeweiligen Account gibt. Solche Token funktionieren auch weiter, nachdem man das Passwort für den zugrundeliegenden Dienst geändert hat. Fällt ein Token also in die falschen Hände, steht dem Erbeuter eine Hintertür offen.

Oft probiert man Drittanbieter kurz aus, wendet sich aber schnell von ihnen ab und nutzt sie dann nie wieder. Doch Achtung: Solange man die Verknüpfung zwischen Dienst und Drittanbieter nicht explizit löscht, bleibt sie erhalten. Aus diesem Grund sollten Sie von Zeit zu Zeit bei Twitter und Co. die Liste der verknüpften Dienste einsehen und diejenigen Dienste löschen, die Sie nicht mehr benötigen. Bei Twitter finden Sie die betreffende Liste unter https://twitter.com/settings/applications, bei Facebook unter https://www.facebook.com/settings?tab=applications und bei Google unter https://myaccount.google.com/permissions. (jo@ct.de)