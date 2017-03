Hardware-Beschleunigung bei DVB Viewer aktivieren

¯ Was muss ich in der TV-Software DVB Viewer einstellen, damit der HEVC-Datenstrom bei DVB-T2 HD von der Video-Engine meiner GPU dekodiert wird?

Über die DXVA2-Schnittstelle lassen sich die Video-Einheiten moderner GPUs nutzen und die CPU-Kerne bei der Wiedergabe von DVB-T2 HD entlasten.

¯ Video im HEVC-Format können die Video-Einheiten in der GPU wesentlich effizienter verarbeiten als die CPU-Kerne. Das senkt die Prozessorlast und reduziert die Leistungsaufnahme. Um die Hardware-Beschleunigung im DVB Viewer zu aktivieren, öffnen Sie unter Einstellungen die Optionen. Wählen Sie anschließend im linken Scroll-Feld DirectX aus.

Im rechten Fensterabschnitt im Reiter „Video“ wählen Sie im Auswahlfeld hinter HEVC Video Decoder den „LAV Video Decoder“ und hinter Video Renderer: „EVR Custom Video Renderer“ aus, falls dies nicht bereits der Fall ist. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „…“ hinter dem HEVC Video Decoder. Erschrecken Sie nicht vor dem sich öffnenden Eigenschaften-Fenster mit seinen zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Wählen Sie in diesem Fenster oben rechts unter „Hardware Decoder to use" die Option „DXVA2 (native)“ aus und bestätigen mit OK. Letzteres gilt auch für das Optionen-Fenster.

Nach einem Neustart sollte die Video-Einheit in der GPU die Dekodierarbeit übernehmen. Dies erkennen Sie daran, dass die CPU-Last des DVB Viewer im Task Manager nur noch im einstelligen Prozentbereich liegt. Allerdings haben nur recht moderne Grafikkarten und in Prozessoren integrierte Grafikeinheiten Video-Engines, die die Wiedergabe von HEVC beschleunigen. (chh@ct.de)