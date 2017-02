Hardware-Voraussetzungen für VMs

¯ Ich möchte gerne unter Windows virtuelle Maschinen betreiben. Haben Sie Tipps, welche Hardware-Ausstattung mein PC dafür bieten sollte?

¯ Das hängt von Ihrer persönlichen Belastbarkeit ab, denn an sich geht das mit so ziemlich jedem halbwegs modernen PC. Wir allerdings haben erst dann Spaß an der Sache, wenn im PC ausreichend RAM steckt, die VM auf einer SSD gespeichert ist und jeder VM mehr als nur ein CPU-Kern zugewiesen wurde. Als Prozessor empfehlen wir deshalb mindestens einen Dual-Core mit Hyper-Threading oder einen Quad-Core. Bis auf einige wenige Atom-Modelle beherrschen alle modernen Prozessoren der vergangenen fünf Jahre die dafür notwendige Virtualisierungstechnik VT-x (Intel) beziehungsweise AMD-V (AMD). Diese muss aber auch aktivierbar sein, was beispielsweise einige Notebooks nicht können.

Stellen Sie sicher, dass jeder VM mindestens zwei Prozessor-Kerne zugewiesen wurden. Microsofts Hyper-V beispielsweise weist in der Standardeinstellung jeder VM nur einen Kern zu. Damit läuft die VM zwar auch, aber nur quälend langsam. Ändern Sie das also am besten noch vor dem ersten Start in den Einstellungen der VM. Das Wirtssystem und die VMs können die Kerne gemeinsam nutzen.

Jede laufende VM belegt Arbeitsspeicher wie ein echter PC und den knapst sie sich vom vorhandenen RAM ab, sodass der Platz in dem Moment weder dem Wirtssystem noch den VMs zur Verfügung steht. Planen Sie daher je nach Verwendungszweck der VMs mindestens zwei bis vier GByte pro gleichzeitig laufender VM ein. Der Speicherbedarf lässt sich bei VMs verringern, die größtenteils im Leerlauf sind, denn Virtualisierungslösungen wie Hyper-V können den Speicher dynamisch zuweisen – dann belegt die VM nur noch den Arbeitsspeicher, der wirklich benötigt wird, während sich der freie Speicher wieder außerhalb der VM nutzen lässt.

Speichern sollten Sie die VM – genauer: die virtuelle Festplatte – am besten auf einer SSD. Denn genau wie eine native Installation profitieren auch Installationen in VMs vom Geschwindigkeitsvorsprung gegenüber herkömmlichen Magnetplatten. (axv@ct.de)