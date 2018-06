Hotkey für Radeon-Overlay abschalten

¯ Die Keyboard-Shortcuts für die im Radeon-Treiber integrierte Overlay-Funktion stören meine anderen Tastaturkürzel, dabei brauche ich die Radeon-Funktionen überhaupt nicht. Lassen sie sich nicht abschalten?

Die Tastenkürzel für die Overlay-Funktion lassen sich in den Radeon Settings deaktivieren – allerdings nicht sehr intuitiv.

¯ Doch, das geht, ist aber undokumentiert. Wechseln Sie dazu im Radeon-Treiber-Menü in den Bereich Einstellungen. Dort klicken Sie in das Feld „Hotkey für die Radeon-Überlagerung“ und drücken die Entf-Taste. Ab sofort stört kein Hotkey mehr Ihre eigenen Shortcuts – sei es in Spielen, Programmierumgebungen oder Kreativsoftware. Übrigens: Unter „Spiele/Globale Einstellungen/Performance-Überwachung“ gibt es noch zwei weitere Hotkeys, die Sie auf dieselbe Weise loswerden. (csp@ct.de)