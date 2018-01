Kein Anschluss unter dieser Nummer

¯ Ich habe vor vier Monaten den Provider gewechselt und meine Festnetznummer mitgenommen. Zunächst kamen alle Anrufe an. Nun aber bin ich aus bestimmten Netzen nicht mehr erreichbar. An wen muss ich mich wenden?

¯ Anders als in den Mobilnetzen gibt es im Festnetz keine zentrale Datenbank. Jeder Provider führt ein eigenes Register, welche Rufnummer in welchem Netz geschaltet ist. Offenbar haben einige Provider die Änderung in Ihrem Fall nicht mitbekommen. Das geht zunächst gut, weil der abgebende Provider noch einige Wochen lang eine Art Nachsendeauftrag ausführt und die Gespräche durchleitet. Diese Umleitung ist nun offenbar ausgelaufen.

Bitten Sie Ihren jetzigen Provider darum, die betroffenen Netzbetreiber nochmals über die erfolgte Portierung zu informieren, um die fehlerhaften Datenbankeinträge richtigzustellen. Er ist dafür zuständig, dass alle anderen Anbieter die korrekte Information haben. Sie als Verbraucher haben auf diese Datenbanken keinen Zugriff; Ihr alter Provider ist für Sie auch nicht mehr zuständig. (uma@ct.de)