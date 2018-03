Keine Zugriffsrechte nach Windows-Neuinstallation

¯ Ich habe Windows 10 auf meiner SSD sauber neu installiert und dabei das gleiche Benutzerkonto angelegt wie bei der Vorinstallation. Trotzdem verweigert Windows mir den Zugriff auf meine Dateien und Ordner auf der Datenplatte.

¯ Nur weil ein Konto den gleichen Namen trägt, ist es trotzdem nicht das gleiche Konto, denn intern verwaltet Windows die Benutzerkonten mit IDs. Die vergibt es individuell und eindeutig beim Erstellen jedes Kontos. Und da Ihr neues Konto deshalb eine andere ID hat als Ihr altes, dürfen Sie auch nicht auf die Daten zugreifen. Um das zu ändern, müssen Sie Ihrem neuen Konto erst die nötigen Zugriffsrechte verschaffen. Das erfordert, dass Ihr Konto Mitglied der Gruppe der Administratoren ist, was standardmäßig der Fall ist. Zudem müssen Sie zuerst den Besitz an den Dateien und Ordner übernehmen, denn ohne dürfen Sie nicht nur nicht auf die Dateien zugreifen, sondern auch deren Zugriffsrechte nicht verändern.

Suchen Sie im Explorer zuerst den Ordner, auf dessen Inhalt Sie nicht zugreifen können. In dessen Kontextmenü klicken Sie auf „Eigenschaften“ und darin im Reiter „Sicherheit“ unten auf „Erweitert“. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie oben in der Zeile „Besitzer“ ganz rechts auf „Ändern“ klicken. Nun wird es unübersichtlich, denn die nächsten Klicks öffnen jeweils neue Dialoge: Klicken Sie im Dialog „Nutzer oder Gruppe auswählen“ unten auf „Erweitert“, im nächsten Dialog auf „Jetzt suchen“ und wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse Ihr Benutzerkonto aus. Bestätigen Sie zwei Mal mit Klick auf OK. Sie landen wieder bei dem Dialog, in dem Sie zuvor in der Zeile „Besitzer“ auf „Ändern“ geklickt haben. Doch Obacht: Der Dialog hat sich leicht verändert, denn unterhalb dieser Zeile können Sie nun ein Häkchen setzen vor „Besitzer der Objekte und untergeordneten Container ersetzen“ – machen Sie das und klicken Sie auf „Übernehmen“.

Windows weist nun darauf hin, dass Sie den kompletten Dialog schließen und wieder neu öffnen müssen, bevor es weitergeht. Erledigen Sie auch dies, bis Sie wieder an der gleichen Stelle landen. Nun können Sie Zugriffsrechte für Ihr Konto hinzufügen: Klicken Sie auf „Hinzufügen“, dann oben auf „Prinzipal auswählen“ und suchen Sie in den nachfolgenden Dialogen erneut Ihr Konto. Danach wieder zwei Mal mit OK bestätigen. In der Liste „Grundlegende Berechtigungen“ können Sie Ihrem Konto nun die Zugriffsrechte verschaffen, Maximum ist „Vollzugriff“. Stellen Sie zudem sicher, dass kein (!) Häkchen gesetzt ist vor „Berechtigungen nur für Objekte und/oder Container in diesem Container übernehmen“ – sonst würde die Rechteübernahme nicht für die Inhalte der Unterordner gelten. Mit „OK“ bestätigen. Als Nächstes müssen Sie nun das Häkchen setzen vor „Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte …“. Nun noch mit „Übernehmen“ bestätigen, die Nachfrage mit „Ja“ beantworten und dann dürfen Sie endlich auf Ihre Dateien zugreifen. (axv@ct.de)