Keine iOS-Apps über iTunes 12.7

¯ Bisher habe ich mein iPhone über iTunes mit Apps bestückt. Seit dem letzten iTunes-Update fehlt diese Möglichkeit aber.

iTunes 12.6.3 bringt die App-Synchronisation zurück.

¯ Apple hat diese Funktion in iTunes 12.7 entfernt und verweist zur App-Verwaltung auf den App Store von iPhone, iPad und iPod. Wohl als Reaktion auf Kritik bietet Apple eine Business-Version 12.6.3 von iTunes an, mit der sich Apps weiterhin auf iOS-Geräte aufspielen lassen. Die Dateien für macOS und Windows finden Sie allerdings nicht auf der offiziellen Download-Seite von iTunes, sondern etwas versteckt im Support-Bereich (siehe ct.de/yy7w). iTunes 12.6.3 zeigt keine Hinweise auf neue Programmversionen an.

Sie können iTunes 12.6.3 auch auf Systemen installieren, die Sie bereits auf iTunes 12.7 aktualisiert hatten. Dafür ist etwas Handarbeit notwendig, weil iTunes 12.6.3 die mit iTunes 12.7 erzeugte Medien-Datenbank nicht lesen kann. Dazu erzeugen Sie im iTunes-Verzeichnis (/Users/<Benutzername>/Music/iTunes) ein Backup der aktuellen Datei „iTunes Library.itl“. Kopieren Sie dann aus dem Ordner „Previous iTunes Libraries“ die mit iTunes 12.6.2 erzeugte Backup-Datei in den iTunes-Ordner. Sie erkennen das Backup am Datum, an dem Sie iTunes 12.6.2 auf 12.7 aktualisiert haben. Nennen Sie diese in „iTunes Library.itl“ um. (dz@ct.de)