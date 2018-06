Kopfzeile nur auf der ersten Seite in Word Online

¯ Gelegentlich arbeite ich mit Word Online und würde dort gern eine Kopfzeile einfügen, die nur auf der ersten Seite erscheint. Lässt sich das in der Web-App nicht einstellen?

Die Optionen für Kopf- und Fußzeilen sind in Word Online einen Klick weiter entfernt als in der Offline-Anwendung.

¯ Das funktioniert auch in der Web-App, benötigt jedoch einen Klick mehr als in der installierten Version: Klicken Sie im Register „Einfügen“ die Karte „Kopf- und Fußzeile“ an. Word Online öffnet die Eingabezeile. Darunter finden Sie am rechten Rand den Menüpunkt „Optionen“, in dem Sie festlegen, dass die „Erste Seite anders“ sein soll. Falls Sie auf den folgenden Seiten eine abweichende Kopfzeile definieren wollen, wechseln Sie vom Eingabefeld für die „Erste Seite“ zu dem für „Restliche Seiten“. Soll Word hingegen nur auf der ersten Seite eine Kopfzeile einblenden, lassen Sie dieses Feld einfach leer. In der Offline-Variante klappt das etwas komfortabler: Word blendet, sobald Sie eine Kopfzeile einfügen, automatisch im Menüband die passende Option ein, die Sie nur anklicken müssen. (apoi@ct.de)