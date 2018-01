Lahmes LAN

¯ Trotz 500-Megabit-Leitung messe ich bei meinem direkt an der Fritzbox angeschlossenen neuen Computer eine Datenübertragungsrate von nur rund 90 MBit/s. Mein Tablet erreicht schon übers WLAN bessere Werte.

In der Fritzbox finden Sie Schalter zur Einstellung der Datenrate der Anschlüsse unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen.

¯ Möglicherweise sind einige der LAN-Buchsen nicht auf den sogenannten Power Mode eingestellt und übertragen nur 100 MBit/s. So stellen Sie das Tempo in der Fritzbox um: Klicken Sie in der Benutzeroberfläche „Heimnetz“ auf „Netzwerk“ und dann auf die Registerkarte „Netzwerkeinstellungen“. Stellen Sie dort für alle LAN-Anschlüsse das Tempo auf 1 GBit/s ein und speichern Sie die Einstellungen. Stellen Sie auch sicher, dass alle Switches, Hubs und Router in Ihrem Hausnetz, die Verkabelung sowie die Netzwerkkarte in Ihrem PC für eine Übertragungsrate von 1 GBit/s gerüstet und korrekt eingestellt sind. (mil@ct.de)