LibreOffice zeigt Präsentation auf Beamer nicht an

¯ Wenn ich mein Notebook mit Intel-Onboard-Grafikkarte und Windows 10 (64 Bit) an einen Beamer anschließe (egal ob VGA oder HDMI) und dann in LibreOffice Impress eine Bildschirmpräsentation starte, erscheinen nur weiße Seiten, die auch noch aus dem sichtbaren Bereich verschoben sind. Das passiert sowohl im „Präsentationsmodus“, in dem ich auf dem Display ein anderes Bild habe, als auch im „Duplicate-Display“-Modus. Mit PowerPoint funktioniert dieselbe Präsentation problemlos. Ich habe schon versucht, die Bildschirmauflösungen anzugleichen, eine frische Präsentation in Impress anzulegen und diverse Einstellungen unter „Bildschirmpräsentation einrichten“ zu ändern – alles erfolglos.

¯ Das Problem scheint aufzutauchen, wenn das Seitenverhältnis des Beamers beziehungsweise des externen Displays nicht 4:3 ist. Anscheinend stolpert LibreOffice dann beim Versuch, einen Rand hinzuzufügen. Das Umstellen der Präsentationsfolien auf dasselbe Seitenverhältnis wie beim Beamer half in unserem Fall nicht. Erst nachdem wir in den Display-Einstellungen von Windows eine Auflösung im 4:3-Verhältnis eingestellt hatten, führte das zu sichtbaren Präsentationen. (db@ct.de)