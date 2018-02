Lokales Backup für Google-Dienste

¯ Wie kann ich alle meine Fotos auf einmal von Google Photos herunterladen?

Google bietet die Option, Fotos, Kalender und andere Daten für den Download in Archiv-Dateien zu verpacken.

¯ Google bietet – gut versteckt – an, dass man alle auf ihren Servern gespeicherten Daten zu einem Archiv schnüren und herunterladen kann. Unter „https://takeout.google.com“ können Sie von Google Photos und Gmail über Hangouts und Groups bis zu Drive, YouTube und Chrome-Profilen auswählen, welche Daten Sie in Archive, zum Beispiel ZIP, verpacken möchten. Danach dauert es je nach Datenmenge etwas, bis eine Mail hereinflattert und verkündet, dass die – auf Wunsch in 1 bis 50 GByte große Happen zerlegten – Archive zum Download bereitstehen. (Benjamin Benz/db@ct.de)