Mehrere Zeilen in andere Calc-Tabellen kopieren

¯ Ich kopiere in LibreOffice Calc häufig mehrere Zeilen von einer Tabelle in eine andere. Damit die Zeilen dort nicht überschrieben werden, muss ich immer entsprechend viele Zeilen einfügen. In der Firma arbeite ich mit Excel und dort muss ich nach dem Kopieren der Zeilen in die Zwischenablage nur im Start-Menüband im Bereich „Zellen“ auf „Einfügen“ klicken. Excel fügt dann so viele Zeilen ein, wie in der Zwischenablage stehen, und übernimmt gleichzeitig den Inhalt. Geht das in Calc nicht auch einfacher?

Damit Calc Zellen beim Einfügen nicht überschreibt, kann man an der Zielposition den Befehl „Inhalte einfügen“ ausführen und im Dialog die Option zum Verschieben des Tabelleninhalts auswählen.

¯ In Calc klappt das nicht so wie in Excel. Wenn Sie aber nach dem Kopieren der Zeilen in der Ziel-Tabelle im Einfügen-Menü den Befehl „Inhalte einfügen“ wählen, erscheint ein Dialog, in dem Sie einstellen können, dass Calc den Tabelleninhalt nach unten verschieben soll. (db@ct.de)