Mesh-WLAN ohne WLAN-Mesh

¯ Ich habe gelesen, dass Google Wifi den Mesh-WLAN-Standard IEEE 802.11s verwendet. In Ihrem Mesh-Schwerpunkt in der c’t 23/2017 heißt es aber, dass die Kits – darunter auch Google Wifi – alle als klassische Router/Repeater-Kombination arbeiten. Was stimmt denn nun?

¯ Beides! Die Google-Wifi-Nodes senden tatsächlich Mesh-Beacons, verwenden 11s also in der Praxis. Doch das für echte Mesh-Netze entscheidende Merkmal – Layer-2-Forwarding zwischen den Nodes – setzten sie zumindest in unserem Test-Setup nicht um.

Google Wifi nutzt den Mesh-WLAN-Standard IEEE 802.11s. Das bedeutet aber nicht, dass die Daten dann auch tatsächlich auf Layer 2 weitergeleitet werden (Mesh Forwarding: Yes).

Das Mesh-Forwarding-Bit in den Beacons war bei uns nie aktiviert (siehe Screenshot). Das Weiterleiten der Daten geschieht dann nicht durchsatzfördernd direkt auf der WLAN-Ebene, sondern die Nodes ent- und verpacken die Frames beim Weiterleiten.

Ohnehin müsste man auch sehr viele Nodes in seiner Wohnung verteilen, damit wirklich jede Station mindestens 2 Peerings hat, so ein voll vermaschtes WLAN entsteht und das System bei Ausfall eines Nodes immer einen Weg darum herum findet. Diesen Aufwand dürften die meisten Heimanwender scheuen. (ea@ct.de)