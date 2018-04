Mikrofon funktioniert nicht unter Windows 10

¯ Ich versuche, unter Windows 10 Google Hangouts zu benutzen, doch meine Gesprächspartner hören mich nicht. In Hangouts ist das Mikrofon aber nicht gesperrt. Woran kann das noch liegen?

¯ Es gibt zwei Stellen, an denen Windows-Einstellungen Ihnen dazwischenpfuschen können. Einerseits kann in den Einstellungen unter „Datenschutz“ der Zugriff aufs Mikrofon gesperrt sein. Andererseits gibt es noch einen gut versteckten alten Konfigurationsdialog, den Sie durch einen Rechtsklick auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste öffnen. Im Menü wählen Sie dann „Aufnahmegeräte“, woraufhin Ihnen Windows einen Dialog mit allen Mikrofonen zeigt. Ein Doppelklick auf eines öffnet einen weiteren Dialog, in dem es den Reiter „Pegel“ gibt. Dort finden Sie neben dem oberen Schieberegler einen Knopf, der das Mikrofon stumm schaltet.

Falls an diesen beiden Stellen alles okay ist, kann es noch daran liegen, dass ein anderes Programm das Mikrofon exklusiv für sich belegt. (Johannes Endres/db@ct.de)