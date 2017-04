Monitor am Sat-Receiver bleibt schwarz

¯ Ich wollte einen nagelneuen UHD-Technisat Receiver „DIGIT Isio STC+“ (Ausgang nur HDMI) mit einem Dell-Monitor „UP2715K“ (Eingang für UHD: nur mDP) verbinden, um TV-Sendungen in UHD wiederzugeben, und habe mir dazu den Delock-Adapter, Modell 62711 (HDMI A female zu mDP male), gekauft. Leider bleibt der Bildschirm schwarz mit der Fehlermeldung „kein mDP-Kabel“. Von der Firma Delock kam der Hinweis, eines der beiden Geräte sei nicht mit dem Chipsatz des Adapters kompatibel oder der gelieferte Adapter selbst sei defekt. Nun habe ich weder bei Dell noch bei Technisat im Internet eine Möglichkeit gefunden, mich nach der Kompatibilität der Geräte mit dem Delock-Adapter zu erkundigen. Mir fehlt auch eine Möglichkeit, den Delock-Adapter zu prüfen. Was nun?

¯ Dass der Bildschirm schwarz bleibt, könnte daran liegen, dass der Adapter 4K nur bis nur 30 Hz unterstützt, wohingegen der Receiver 4K mit 50 oder 60 Hz ausgibt. Bleibt das Bild auch schwarz, wenn Sie den Monitor per Adapter mit einem PC verbinden, der Full HD mit 60 Hz an HDMI ausgibt? Das sollte er angesichts seiner Spezifikationen unterstützen. Gibt es dabei auch kein Signal, ist entweder der Adapter oder das Kabel defekt.

Eine weitere Ursache könnte in der fehlenden HDCP-Unterstützung liegen: Der Adapter beherrscht nur HDCP 1.3; der Isio-Receiver erwartet jedoch bei der 4K-Ausgabe HDCP 2.2. Für den „normalen“ Fernsehbetrieb (also nicht in 4K, sondern in HD) sollte HDCP 1.3 reichen. Das sollten Sie also auch ausprobieren. (uk@ct.de)