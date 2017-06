NAS-Zugriff durch Router-Kaskade

¯ Ich fand Ihren Artikel in c’t 8/17 für sicherere Heimnetze mit einer Router-Kaskade sehr interessant und habe das mit zwei Fritzboxen nachgebaut. Es gibt nur ein Problem: Ich kann auf das am äußeren Router in der DMZ hängende NAS zwar per Browser zugreifen, nicht aber per Windows-Explorer. Bei den Firewall-Regeln in Windows 10 habe ich schon die „Edgeausnahme“ bei der Datei- und Druckerfreigabe (SMB eingehend) zugelassen (TCP/445), wie Sie es online beschrieben haben (ct.de/ywhx). Dennoch geht nichts. Können Sie weiterhelfen?

¯ Standardmäßig sperren Fritzboxen die Windows-Dateiübertragungsprotokolle. Gehen Sie in den Einstellungen auf Internet/Filter/Listen und schalten Sie den Netbios-Filter aus.

In einer Router-Kaskade blockieren Fritzboxen in der Werkseinstellung den Dateizugriff mit den Windows-Sharing-Protokollen.

Die Option taucht erst auf, wenn Sie die Menüansicht per Klick auf das Wort Standard (unten links) auf „Erweitert“ umgestellt haben. Anschließend sollten Sie auf das NAS per Angabe der Adresse zugreifen und es darüber auch mit einem Laufwerksbuchstaben einbinden können. Im Explorer wird es trotzdem nicht per Netbios-Name sichtbar, weil die Fritzbox nach wie vor Broadcasts sperrt.

Damit Sie ungebremst aus dem inneren Netz aufs NAS im äußeren schreiben können, müssen Sie auf der kaskadierten Fritzbox die vorgegebenen WAN-Geschwindigkeiten unter Internet/Zugangsdaten/Verbindungseinstellungen aufs Gigabit-Ethernet-Maximum stellen (1.000.000 kBit/s).

Die voreingestellte Upstream-Rate von 10.000 kBit/s würde Schreibvorgänge sonst auf 1,1 MByte/s drosseln. Mit dem Maximum begrenzt nur noch die Router-CPU den Durchsatz; bei einer Fritzbox 4040 gingen schreibend immerhin 51 MByte/s durch. (ea@ct.de)