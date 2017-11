Neue Verträge für ISDN-Anschlüsse

¯ Kürzlich hieß es in c’t, die Telekom wolle bis 2018 alle ISDN-Anschlüsse kündigen. Aktuell bietet die Telekom in ihrem Online-Shop immer noch Universal-Anschlüsse, also ISDN, an. Wie passt das zusammen?

Bei der Telekom lassen sich Universal-Anschlüsse, also ISDN, zwar noch bestellen, aber nur noch mit einem Jahr Vertragslaufzeit.

¯ Die Telekom bietet tatsächlich noch ISDN-Anschlüsse an. Diese haben allerdings nur eine Laufzeit von 12 Monaten, könnten also seitens der Telekom noch vor Ende 2018 gekündigt werden. Laut Auskunft der Telekom werden ISDN-Anschlüsse bereits heute nicht mehr flächendeckend angeboten – es ist also möglich, dass Sie für Ihre Anschlussadresse gar keinen neuen Anschluss mehr erhalten können. Laufende und neu abgeschlossene Verträge will die Telekom nach eigenem Bekunden in der Regel bis zum Ende der Laufzeit erfüllen. (uma@ct.de)