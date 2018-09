Nextcloud-14-Update in Docker

¯ Ich habe nach Ihrer Anleitung in c’t 10/2018 Nextcloud als Docker-Container in meinem Synology-NAS aufgesetzt. Vor ein paar Tagen hat Watchtower die Instanz automatisch auf Version 14 erneuert. Seitdem meldet Nextcloud in den Admin-Einstellungen, dass Indices in der Datenbank fehlen und man diese mit einem Shell-Befehl erstellen soll. Wenn ich das über das Terminal aus der Docker-Konfiguration in der NAS-Oberfläche erledige, bin ich root und das Skript will wegen eines falschen Besitzers nicht laufen. Auch mit su -c … scheitert es, sudo gibt es im Container leider nicht. Wie bekomme ich das hin?

¯ Über die Docker-GUI im NAS kann man die Container-Shell anscheinend nur als root öffnen, wohingegen Sie www-data sein müssten, damit das Skript beschwerdefrei durchläuft. Das klappt über den Befehl runuser. Rufen Sie das Skript so auf: runuser -u www-data ./occ …. Die Angabe von ./ vor occ ist unerlässlich, weil das Home-Verzeichnis nicht im Pfad steckt.

Der Vollständigkeit halber sei die Alternative mit dem Umweg über ssh erwähnt: Loggen Sie sich als admin per ssh auf dem NAS ein und rufen Sie die Shell im Container als passender User auf: sudo docker exec -i -u www-data -t nextcloud1 bash. Nun können Sie auch hier das Skript direkt starten, wiederum mit ./ vor occ. (ea@ct.de)