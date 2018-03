Nintendo Switch liefert nur Stereo-Ton

¯ Ich kriege aus meiner Nintendo Switch nur Surround Sound heraus, wenn ich die Konsole über das mitgelieferte Dock per HDMI direkt an meinen AV-Receiver anschließe. Bei anderen Zuspielern wie meinem Blu-ray-Player höre ich hingegen auch 5.1-Ton, wenn ich das Gerät an den Fernseher anschließe und diesen dann wiederum per HDMI mit dem Receiver verbinde. Woran liegt das?

¯ Im Unterschied zu den meisten anderen Zuspielern gibt Nintendos hybride Spielkonsole im TV-Modus über den HDMI-Ausgang ihres Docks digitalen Surround Sound nicht Dolby-Digital- oder DTS-komprimiert aus, sondern als verlustfreien Mehrkanal-PCM-Datenstrom. Das ist an sich kein Problem, da jeder Audio/Video-Receiver mit HDMI-Eingang dieses Format entgegennehmen kann. Tückisch wird es jedoch, wenn man die HDMI-Verbindung wie von Ihnen beschrieben zum Fernseher und erst von dort über den HDMI-Rückkanal (Audio Return Channel, ARC) zum Verstärker führt – beispielsweise weil es an Anschlüssen mangelt.

ARC ist praktisch nämlich nichts anderes als eine in HDMI integrierte koaxiale SPDIF-Leitung, sodass hier wie dort dieselben Einschränkungen gelten. Dazu zählt, dass die Übertragung von PCM-Audio auf Stereoton beschränkt ist. Dieser Flaschenhals wird erst beseitigt, wenn Fernseher und AV-Receiver mit dem in HDMI 2.1 spezifizierten „erweiterten Audiorückkanal“ (eARC) auf den Markt kommen. Wollen Sie aktuell Mehrkanalton an der Switch nutzen, bleibt Ihnen bei den aktuellen Geräten hingegen leider nichts anderes übrig, als eine direkte Verbindung zwischen Konsole beziehungsweise Dock und Receiver herzustellen. (nij@ct.de)