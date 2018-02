OneDrive ändert Hyperlinks in Excel-Dateien

¯ Ich habe eine Reihe Excel-Dateien, in denen Zellen mit externen Bildern und PDFs verlinkt sind, die auf meiner Festplatte liegen. Nach einem Klick auf einen Link wird das zugehörige Bild oder PDF im jeweiligen Viewer angezeigt. Wenn ich die Excel-Dateien auf OneDrive kopiere, werden die Links automatisch auf den Cloud-Speicher umgebogen. Da ich die verlinkten Dateien aber nicht auf OneDrive kopieren möchte, laufen die Links ins Leere und es erscheint nach dem Anklicken eine Fehlermeldung. Wie kann ich Excel das Ändern der Links abgewöhnen? In den Optionen habe ich nichts in der Richtung gefunden.

¯ Das Problem entsteht dadurch, dass Excel Hyperlinks als relative Pfade speichert. Auf diese Weise funktionieren die Verknüpfungen auch nach dem Kopieren auf ein anderes Laufwerk, aber nur, solange man alle Dateien kopiert und die Ordnerstruktur übernimmt.

Sie können Excel aber dazu bringen, statt der relativen Pfade absolute zu speichern. Vor dem Kopieren der Excel-Datei öffnen Sie diese und tragen unter „Datei/ Informationen/Eigenschaften/Erweiterte Eigenschaften“ im Reiter „Zusammenfassung“ ins Feld „Linkbasis“ einen Punkt für den aktuellen Pfad ein. Wenn Sie die Datei dann sichern, speichert Excel den absoluten Pfad. Dies müssen Sie in allen betroffenen Excel-Dateien vornehmen, eine globale Einstellung ist uns nicht bekannt. (db@ct.de)