PDF-Text verschiedenfarbig markieren

¯ Ich lese viele Texte in digitaler Form, meist als PDF und gelegentlich auch im E-Book-Format. Beim Lesen markiere ich wichtige Stellen in den Dokumenten gerne mit verschiedenen Farben. Dazu nutze ich das Textmarker-Werkzeug des kostenlosen Acrobat Reader DC. Leider ist das Auswählen unterschiedlicher, vor allem selbst angepasster Farben sehr mühsam, da man nur mit mehreren Klicks zur angepassten Farbpalette gelangt.

Kennen Sie ein Programm, mit dem man Inhalte in PDF- und E-Book-Dokumenten komfortabler markieren kann? Insbesondere würde ich mir ein Textmarker-Werkzeug wünschen, das alle selbst angepassten Farben immer sichtbar in einer Art Palette anzeigt, sodass man die Farben direkt auswählen kann, ohne sich durch Untermenüs klicken zu müssen.

¯ Die kostenlose Version des PDF-XChange Editor besitzt ein solch komfortables Markierwerkzeug. Für den Markierstift gibt es eine vordefinierte Palette, Sie können aber auch eigene Farben definieren. Um eine Farbe auszuwählen, klicken Sie einfach auf das Ausklappmenü in der Werkzeugoptionenleiste. Für einen Farbwechsel ist also nur ein Klick notwendig. Es gibt sogar eine Palette, in der Sie häufig benötigte Werkzeuge speichern können. (atr@ct.de)