Passwörter in Firefox speichern

¯ Ich habe Firefox seit Jahren meine Passwörter für Websites speichern lassen und mich so daran gewöhnt, dass ich das nicht mehr missen möchte. Doch das klappt nicht mehr. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?

¯ Firefox bietet das Speichern von Passwörtern nur in normalen Fenstern an, aber nicht in „privaten“. Falls es grundsätzlich nicht klappt, dürfte Firefox alle Fenster automatisch im privaten Modus starten. Das können Sie in den Einstellungen unter „Datenschutz und Sicherheit“ ändern, indem Sie die Option „Chronik“ auf „nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen“ setzen und dann das Häkchen vor „Immer den privaten Modus verwenden“ entfernen.

Seien Sie sich aber bewusst, dass das Speichern von Passwörtern im Browser ein gewisses Risiko darstellt – das gilt für alle Browser. Details und weitere Tipps dazu finden Sie in unserer „Sicherheits-Checkliste Passwörter“, die wir in c’t 20/2018, S. 91 veröffentlicht haben. (axv@ct.de)