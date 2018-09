Plattenspieler an Soundkarte zu leise und verzerrt

¯ Ich habe extra eine Soundkarte mit Cinch-Eingängen gekauft, damit ich meinen Plattenspieler direkt anschließen und Lieder digitalisieren kann. Alle meine Schallplatten erklingen jedoch viel zu leise und verzerrt. Woran liegt das?

¯ Um ein vernünftiges Audiosignal vom Plattenspieler in Ihren Computer zu bekommen, benötigen Sie einen Phono-Vorverstärker, den Sie in Ihrer Signalkette dazwischenschalten müssen. Dabei handelt es sich um externe Geräte, die ab 20 Euro erhältlich sind. Daran schließen Sie Ihren Plattenspieler an. Mit einem weiteren Cinch-Kabel geht es vom Vorverstärker in die Soundkarte. Erst nach der Aufbereitung durch den Vorverstärker erklingt das Signal laut genug und unverzerrt. Wer plant, seine Plattensammlung zu digitalisieren, kann auch Ausschau nach einem Plattenspieler oder einer Soundkarte mit einem eingebauten Phono-Vorverstärker halten. (des@ct.de)