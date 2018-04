Redistributables entsorgen?

¯ Ich versuche seit jeher, mein Windows möglichst schlank zu halten, indem ich alle nicht mehr benötigten Daten und Programme lösche. Was mir beim Durchforsten der installierten Programme immer wieder auffällt, ist das Programmpaket „Microsoft Visual C++ Redistributable“, das auf meinem Rechner in insgesamt acht Versionen vorhanden ist. Reicht hier nicht die neueste? Oder kann man irgendwo nachschauen, welche Version von welchem anderen installierten Programm benötigt wird?

¯ Leider zweimal nein. Abwärtskompatibel sind diese Pakete nicht. Und welches Programm welche Version benötigt, weiß Windows nicht, weil diese Runtime immer mit einem eigenen, unabhängigen Installer kommt.

Indem Sie die Liste der „Apps & Features“ nach dem Installationsdatum sortieren, können Sie vielleicht noch zuordnen, welche Version Sie mal mit welcher Anwendung installiert haben. Aber ob dieselbe Version womöglich noch von einem anderen Programm benötigt wird, ist so nicht feststellbar. Um nicht zu riskieren, dass ein wichtiges Programm auf einmal nicht mehr funktioniert, würde ich davon abraten, diese Redistributables zu deinstallieren. (hos@ct.de)