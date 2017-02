Selektive Log-Auswertung am Mac

¯ An meinem Mac überwache ich mehrere Rechner, die in regelmäßigen Abständen verschiedene Parameter in ein Logfile schreiben. Gibt es eine Möglichkeit, mit Bordmitteln gezielt einzelne Parameter anzeigen zu lassen, um mir deren Entwicklung im Laufe der Zeit anzuschauen?

In der Anwendung Konsole lassen sich Textdateien so filtern, dass nur noch Zeilen mit einem bestimmten Suchmuster angezeigt werden.

¯ Der einfachste Weg führt über die Anwendung Konsole, die Teil von macOS ist und im Ordner Dienstprogramme liegt. Nachdem Sie das gewünschte Logfile in der Konsole geöffnet haben, geben Sie das gewünschte Muster oben rechts im Suchfeld ein und drücken die Eingabetaste. Anschließend erscheinen im Anzeigebereich nur noch Zeilen, die den gesuchten Text enthalten. Allerdings kommt die Konsole nur mit einfachen Dateiformaten wie CSV, TXT oder RTF zurecht. (bkr@ct.de)