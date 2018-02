Skype-Konto an anderes Microsoft-Konto binden

¯ Ich habe meinen Skype-Zugang aus Versehen mit meinem beruflichen Microsoft-Account verknüpft. Wie kann ich diesen auf mein privates Konto migrieren?

¯ Dafür bietet Microsoft in der Kontoverwaltung eine Funktion an. Beachten Sie dabei, dass dem als Ziel vorgesehenen Microsoft-Account kein Skype-Konto zugeordnet sein darf. Melden Sie sich unter https://account.microsoft.com mit dem Microsoft-Konto an, welches derzeit mit Skype verknüpft ist. Klicken Sie dort unter dem Reiter „Ihre Informationen“ die Option „E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für die Anmeldung verwalten“ an. Über „In anderes Microsoft-Konto verschieben“ können Sie nun auswählen, welchem Konto Ihr Skype-Zugang zukünftig zugeordnet werden soll. Dabei müssen Sie die Login-Daten des Zielkontos eingeben, um den Vorgang abschließend zu bestätigen. Beim Umzug überträgt Microsoft auch vorhandenes Skype-Guthaben, Nummern, Kontakte und Chatverläufe. (chh@ct.de)