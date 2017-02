Stoppwortlisten-Makro für französische Texte

¯ Ich habe die Array-Version Ihrer tollen LibreOffice-Makros aus c’t 14/2016 (Wortklauber, S. 166) für französische Texte umgearbeitet, was auch prima funktionierte. Nur Konstruktionen mit Apostrophen wie qu’, d’ oder l’ konnte das Makro nicht löschen. Es klappte auch nicht, wenn ich alle Apostrophe durch gerade Apostrophe ersetzte. Eine meiner Vermutungen ist, dass in Texten hinter solchen Zeichenfolgen kein Leerzeichen steht, diese Kombinationen also nicht als „Wörter“ gelten können.

¯ Sie haben recht, es liegt daran, dass unser Makro nur ganze Wörter sucht. Ansonsten würde es alle Begriffe zerstören, die Stoppwörter enthalten, etwa „Mund“ zu „M“ reduzieren oder „modern“ zu „mn“. Um qu’, c’ und so weiter zu löschen, müssen Sie das Makro um eine Schleife erweitern, die das Suchen und Ersetzen nicht auf ganze Wörter beschränkt. Deaktivieren Sie dazu beim Aufzeichnen des Makros im „Suchen & Ersetzen“-Dialog die Option „Nur ganzes Wort suchen“. Wenn das so funktioniert, wie Sie es sich vorstellen, können Sie Ihr Stoppwort-Makro (das ganze Wörter sucht und ersetzt) um diesen Code erweitern.

Vielen Dank an Leser Richard Nisius, der das Makro nach der obigen Anleitung für französischsprachige Texte angepasst hat. Download siehe c’t-Link. (atr@ct.de)