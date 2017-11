Stromversorgung SNES Classic Mini

¯ Ich habe mir das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System gekauft und erst zu Hause bemerkt, dass der Spielkonsole nur ein USB-Kabel, aber kein passendes Netzteil beiliegt. Kann ich für die Konsole jedes handelsübliche USB-Netzteil verwenden?

¯ Ja, das sollte klappen. Nintendo gibt an, dass die Mini-Konsole 5 Volt bei maximal 1 Ampere (also max. 5 Watt) benötigt. Damit sollte eigentlich jedes USB-Netzteil genügen. In diversen Versuchen haben wir die Konsole zudem problemlos direkt an einem USB-2.0-Anschluss eines Flachbildfernsehers betrieben. Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System benötigt übrigens die gleiche Stromversorgung. (des@ct.de)