Telefonieren und surfen auf einer Kreuzfahrt

¯ Ich plane eine längere Kreuzfahrt. Leider ist Roaming in manchen Ländern sehr teuer. Wie kann ich bei Landgängen und in Häfen trotzdem günstig das Internet nutzen?

¯ Das kommt ganz drauf an, wo Sie gerade unterwegs sind. Innerhalb der EU und auch auf den Azoren, Madeira oder den kanarischen Inseln können Sie Ihren deutschen Mobilfunkvertrag seit dem 15. Juni nutzen wie zu Hause. Wenn Sie Ihre Kreuzfahrt hingegen beispielsweise nach Nordafrika oder in die Karibik führt, ist es die günstigste Variante, vor Ort in einem Mobilfunk-Shop eine Prepaid-Karte zu erstehen – außer Sie sind auf Guadeloupe, wo auch der EU-Tarif gilt. Üblicherweise zahlen Sie für ein Gigabyte 2 bis 10 Euro.

Extrem teuer ist die Nutzung des schiffseigenen Mobilfunknetzwerks. Hier sollten Sie sicherstellen, dass sie dieses nicht versehentlich nutzen. Dazu reicht es nicht, das Daten-Roaming an Ihrem Smartphone zu deaktivieren, unter Umständen wird trotzdem Traffic anfallen. Am besten stellen Sie Ihr Handy auf manuelle Netzwahl um, damit es sich erst gar nicht ins Netz einbucht. Falls Sie telefonisch erreichbar bleiben müssen, sollten sie die Datenverbindung komplett deaktivieren, spätestens wenn das Schiff einen Hafen verlässt. Das Schiffsnetzwerk darf nur auf hoher See eingeschaltet werden, um keine Störungen in Netzwerken an Land zu verursachen. (uma@ct.de)