Time Machine zeigt versteckte Dateien nicht

¯ Ich habe in einer Terminal-Sitzung versehentlich Dateien gelöscht, die der Finder nicht anzeigt. Per Time Machine kriege ich die leider auch nicht zu sehen. Besteht eine Chance auf Rettung der Daten?

Die Time Machine von macOS orientiert sich an den Einstellungen des Finders, wenn es um das Darstellen eigentlich versteckter Dateien geht.

¯ Der Finder zeigt diverse Dateien und Verzeichnisse nicht an, etwa Programme, die in /usr/local Dateien ablegen. Sie können Ihren Mac aber anweisen, alle Dateien anzuzeigen. Unter macOS Sierra geht das per Tastendruck: Cmd+Shift+. (also „Punkt“). Bei älteren macOS-Versionen helfen folgende Befehle in einem Terminal-Fenster.

defaults write com.apple.finder :

.AppleShowAllFiles True

killall Finder

Sie setzen die Option und starten den Finder mit neu: Wenn Sie jetzt Time Machine starten, zeigt das Backup-Werkzeug ebenfalls alle Dateien. Mit Cmd+<Pfeilhoch> können Sie aus dem in Time Machine angezeigten Verzeichnis auf höher liegende Verzeichnisse wechseln. Wenn Sie die Dateien wiederhergestellt und Time Machine beendet haben, sollten Sie die Option zurücksetzen, für alte macOS-Versionen mit:

defaults write com.apple.finder : .AppleShowAllFiles False

killall Finder

