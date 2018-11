VHD-Installationen ins Bootmenü einbinden

¯ Ich benutze seit Längerem eine parallele Windows-Installation. Die habe ich mit dem Skript c’t-Win2VHD aus c’t 2/2017 auf Seite 88 in einer virtuellen Festplattendatei (VHD) erzeugt. Nun stand aber ein Rechnerwechsel an. Die VHD-Datei konnte ich zwar problemlos auf den neuen Windows-PC kopieren, doch wie sorge ich dafür, dass ich das darin installierte Windows wieder booten kann?

¯ Das erledigt ein Kommandozeilenbefehl. Binden Sie aber zuerst die VHD-Datei per Doppelklick als Laufwerk in den Explorer ein und merken Sie sich dessen Laufwerksbuchstaben. Drücken Sie nun Windows+X und wählen Sie „Powershell (Administrator)“ beziehungsweise „Eingabeaufforderung (Administrator)“. Dort tippen Sie folgenden Befehl ein, wobei Sie das e: in e:\windows durch den Laufwerksbuchstaben der VHD-Datei ersetzen:

bcdboot /d e:\windows :

./addlast /l de-de

Anschließend können Sie im Bootmenü wieder zwischen der Installation auf der Festplatte/SSD und der in der VHD wählen. (axv@ct.de)