VPN-Durchsatz bei Fritzboxen

¯ Im FritzOS-7-Schwerpunkt in c’t 21/2018 habt ihr den VPN-Durchsatz dreier Fritzboxen gemessen und überschlägig angegeben. Seitdem ist ja FritzOS 7.01 erschienen. Hat sich dadurch etwas an den Messwerten geändert? Außerdem interessieren mich die Details der Kombinationen, besonders die Unterschiede zwischen Down- und Upload. Wie siehts damit aus?

¯ Wir haben die Fritzbox 7590 mit FritzOS 7.01 den anderen beiden Modellen noch mal gegenübergestellt. Das Update von 7.00 auf 7.01 hat keine deutlich anderen Werte ergeben. Die Details finden Sie in der unten stehenden Tabelle, getrennt für den Road-Warrior-Fall (Notebook im Internet gegen Host im LAN der Fritzbox) und den LAN-zu-LAN-Fall (Hosts in den LANs zweier VPN-gekoppelter Fritzboxen).

Zum Vergleich haben wir im Client-to-LAN-Modus auch die OpenVPN-Umsetzungen von pfSense 2.4 auf dem Mini-PC APU2C4 (c’t 24/2016) und vom OpenWRT-basierten Router Turris Omnia (c’t 1/2017) gemessen. Die Router waren internetseitig mit dem internen Netz einer 3490 verbunden, sodass sie untereinander und mit dem Road-Warrior-Notebook mit Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit kommunizieren konnten.

Auffällig war dabei insbesondere der deutliche Unterschied von Down- und Upload bei der Fritzbox 7590. Begrenzend wirkt bei den Fritzboxen die CPU-Performance, denn eine eventuell vorhandene Chiffrierunterstützung in Hardware – beispielsweise eine AES-Engine – nutzt FritzOS laut AVM nicht. (ea@ct.de)