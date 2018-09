Vom MacBook auf iMac umsteigen

¯ Ich habe ein MacBook Pro und würde nun gerne komplett auf einen iMac umziehen. Auf meinem MacBook befinden sich neben meinen Arbeitsdaten jede Menge Anwendungen. Die Daten kann ich natürlich auf eine externe Festplatte kopieren und dann auf den iMac übertragen. Doch die Anwendungen müsste ich neu installieren, oder? Gibt es vielleicht einen Weg, über den ich Photoshop & Co. direkt mitnehmen kann?

¯ Ja, es gibt einen vergleichsweise einfachen Weg, komplett mit allen Daten inklusive Anwendungen umzuziehen. Dafür müssen Sie lediglich eine externe Festplatte am MacBook anschließen, die ungefähr so viel Speicherplatz wie die interne Platte Ihres Laptops hat. Dann aktivieren Sie in den Einstellungen die Datensicherung via Time Machine und wählen die externe Festplatte als Speichermedium aus. Nun müssen Sie sich etwas gedulden: Time Machine fertigt ein komplettes Backup Ihres MacBooks inklusive Betriebssystem und allen Anwendungen und Daten an.

Ist das abgeschlossen, schließen Sie die Festplatte an Ihren iMac an. Starten Sie den Computer nun mit gedrückter Befehlstaste und drücken Sie zusätzlich R auf der Tastatur. Im Recovery-Menü klicken Sie den Punkt „Aus Time Machine-Backup wiederherstellen“ an. Wählen Sie anschließend das vorher erstellte Backup aus und warten, bis der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist. Nach einem Neustart des iMacs stehen alle Anwendungen und Daten wie von Ihrem MacBook gewohnt bereit. (des@ct.de)