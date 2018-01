Webinhalte von Edge an OneNote senden

¯ Wenn man im Internet Explorer eine Webseite über „Send to OneNote“ an OneNote übergibt, kann man den Text problemlos editieren. Edge hingegen sendet die Webseite nur als Bild, das man nicht bearbeiten kann. Gibt es auch in Edge eine Möglichkeit, Webinhalte so an OneNote zu übertragen, dass man den Text bearbeiten kann?

Nach Installation des Add-ons „Clip to OneNote“ sendet Microsofts Web-Browser Edge Inhalte in editierbarer Form zum Notizprogramm.

¯ Das klappt mit der Edge-Erweiterung „OneNote Web Clipper“, die Sie kostenlos im Microsoft-Store finden. Klicken Sie dazu in Edge oben auf das Symbol mit den drei Punkten, wählen Sie dann „Erweiterungen“ und anschließend „Erweiterungen aus dem Store abrufen“. Dort suchen Sie dann nach „OneNote Web Clipper“. (db@ct.de)