WhatsApp: Speicherplatz freigeben

¯ Ich habe ein älteres Android-Smartphone, dessen Speicher sich nicht erweitern lässt. Nun meckert das Telefon immer wieder mangelnden Speicherplatz an. Ich würde daher gerne viele der WhatsApp-Fotos und vor allem -Videos löschen, die aus verschiedenen Gruppen bei mir angekommen sind – die schaue ich mir sowieso nie wieder an. Muss ich das jetzt händisch machen oder gibt es einen einfacheren Weg?

¯ WhatsApp-Medien liegen in einem Unterverzeichnis im Root des internen Speichers. Am einfachsten verbinden Sie das Smartphone per USB-Kabel mit dem PC, wählen zur Verbindung den MTP-Modus aus und schauen sich die Dateien mit dem Windows-Explorer an. Sie können die Daten dort nach der Größe sortieren und so recht schnell erkennen, welche Dateien den meisten Platz belegen. (ll@ct.de)