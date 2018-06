Wiedergabegeräte unter Windows 10 Version 1803

¯ Seit ich Windows 10 Version 1803 nutze, fehlt mir der schnelle Zugriff auf die Wiedergabegeräte und ich muss im Dialog „Sound“ erst zum Reiter „Wiedergabe“ wechseln. Früher ging das per Rechtsklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste. Wie komme ich mit wenigen Klicks zu meinen Ausgabegeräten in der altbekannten Ansicht?

Mithilfe einer solchen Verknüpfung können Sie unter Windows 10 Version 1803 die Wiedergabegeräte direkt öffnen, auf Wunsch auch per Tastenkürzel.

¯ Legen Sie eine Verknüpfung zum Pfad „control.exe /name Microsoft.Sound /page play“ auf den Desktop. Diese Verknüpfung können Sie auch mit einer Tastenkombination versehen. (jam@ct.de)