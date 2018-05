Windows 10: Doppelklick auf DVD soll Dateien zeigen

¯ Ich habe Windows 10 zwar bereits in den Einstellungen unter „Geräte/Automatische Wiedergabe“ abgewöhnt, direkt nach dem Einlegen einer DVD die Inhalte abzuspielen, doch wenn ich später im Explorer doppelt auf das DVD-Symbol klicke, wird doch wieder abgespielt. Der Explorer soll aber stattdessen einfach nur die Dateien anzeigen. Wie bekomme ich das hin?

¯ Wir kennen auch keinen Weg, das umzukonfigurieren, aber immerhin eine Krücke: Klicken Sie nicht in der rechten Fensterhälfte auf das DVD-Symbol, sondern in der linken Baumansicht. Dann zeigt der Explorer umgehend die Dateien und Ordner auf dem Medium an. Alternativ können Sie in der rechten Fensterhälfte im Kontextmenü der DVD auf „Öffnen“ klicken. (axv@ct.de)