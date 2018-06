Windows 10: Neuen lokalen Benutzer anlegen

¯ Wenn ich in den Einstellungen von Windows 10 unter „Konten/Familie & weitere Kontakte“ auf „Diesem PC eine andere Person hinzufügen“ klicke, muss ich als erstes eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer eingeben. Ich will aber nur einen Test-Account einrichten, ohne Verbindung zu einem Microsoft-Konto oder Ähnlichem. Was übersehe ich?

¯ Die Option zum Anlegen eines lokalen Benutzerkontos hat Microsoft gut versteckt: Sie müssen im ersten Schritt des Assistenten „Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht“ schwindeln und können dann auf dem zweiten Bildschirm „Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen“ auswählen.

Das Programm netplwiz ist offenbar ein Überbleibsel aus der Systemsteuerung. Mit ihm kann man ein lokales Benutzerkonto einrichten, ohne sein Windows anzulügen.

Alternativ können Sie statt der Einstellungen die Eingabeaufforderung oder den „Ausführen“-Dialog (Windows+R) benutzen und von dort aus das Programm netplwiz starten. Hinter dessen „Hinzufügen“-Knopf steckt ein Dialog, auf dem Sie unter anderem die Option „Ohne Microsoft-Konto anmelden (nicht empfohlen)“ anwählen können. (hos@ct.de)