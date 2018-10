Windows Explorer friert bei TS-Videodateien ein

¯ Auf meinem PC sind zahlreiche Videos im TS-Format gespeichert. Unter Windows 7 gab es mit denen keinerlei Probleme. Seit dem Upgrade auf Windows 10 friert das System ein, sobald ich im Windows Explorer in Ordner mit TS-Dateien wechsle. Die letzten Windows-Updates haben daran nichts geändert.

¯ Beim Wechseln in Ordner mit Videodateien erzeugt der Windows Explorer Vorschaubilder. Sobald sie TS-Dateien enthalten, bleibt er jedoch mitunter mehrere Minuten hängen. Bei einigen TS-Typen kommt Windows erst spät zu der Erkenntnis, dass es mit ihnen nichts anfangen kann. Dies geschieht auch dann, wenn Sie den Ordnerinhalt ohne Vorschaubilder als Liste anzeigen wollen.

Das Verhalten können Sie verhindern, indem Sie den Ordner in den Einstellungen unter „Anpassen“ für Dokumente statt für Videos optimieren lassen. Danach sollte die Liste sofort erscheinen. Sobald Sie aber wieder in eine Ansicht mit Vorschaubild umschalten, versucht der Windows Explorer, die Dateien erneut zu scannen, was dann wieder mehrere Minuten dauern kann. (db@ct.de)