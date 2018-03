Windows: Kein Ton via HDMI

¯ Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut, den ich per HDMI an meinen Monitor angeschlossen habe. Darüber erhalte ich jedoch keinen Ton. Was mich irritiert: Laut Gerätemanager waren bereits nach dem Durchlauf von Windows-Update alle Audio-Treiber korrekt installiert. Wenn ich den Monitor zusätzlich mit einem Klinke-Klinke-Kabel mit dem PC verbinde, gibt der Monitor auch Sound aus, nur halt über HDMI nicht. Das Ersetzen des Audio-Treibers durch den des Mainboard-Herstellers hat nicht geholfen.

¯ Das Problem liegt nicht am Audio-Treiber, sondern an dem für die Grafikkarte. Prüfen Sie einmal im Gerätemanager, ob dort als Grafikkarte nur ein „Microsoft Basic Display Adapter“ installiert ist – der sorgt zwar für ein Bild, mehr aber auch nicht. Damit Windows die eingebauten HDMI-Audio-Funktionen des jeweiligen Grafikprozessors nutzt, müssen Sie den passenden Grafiktreiber von AMD, Intel oder Nvidia installieren. Den finden Sie entweder auf den Support-Webseiten der Chiphersteller oder auf den Seiten des Herstellers Ihres PCs, Mainboards oder Notebooks. Sobald der Treiber installiert ist, sollten Sie dann per Klick auf das Lautsprechersymbol in der Windows-Leiste die Soundausgabe auf HDMI umschalten können. (axv@ct.de)