Windows: Mal eben kurz einen Ordner freigeben

¯ Ich möchte auf die Schnelle einige Dateien via Netzwerk direkt zwischen zwei Windows-Rechnern übertragen. Bislang ist auf dem Zielrechner aber keine Netzwerkfreigabe eingerichtet, dauerhaft ist auch keine erforderlich. Wie richte ich am schnellsten eine Freigabe ein und wie bekomme ich sie nach der Datenübertragung wieder weg?

¯ Um Daten via Netzwerk auf einen Windows-Rechner übertragen zu können, muss das freigebende Konto mit einem Administrator-Kennwort geschützt sein. Wenn Sie aber sowieso Admin auf dem Rechner sind, brauchen Sie keine separate Freigabe einzurichten. Nutzen Sie stattdessen eine der administrativen Freigaben, die Windows ohnehin standardmäßig für jedes Laufwerk einrichtet. Die Freigabenamen lauten entsprechend den Laufwerksbuchstaben c$, d$, e$ und so weiter. Angenommen, die IP-Adresse (herauszufinden mit ipconfig) des Ziel-PCs lautet 192.168.178.21. Auf dem Quell-PC bindet dann folgender Kommandozeilenbefehl die Admin-Freigabe c$ des Laufwerks C: des Ziel-PCs als Netzlaufwerk ein:

net use s: \\192.168.178.21\c$

In diesem Beispiel erscheint das eingebundene Laufwerk auf dem Quell-PC als Laufwerk S: – passen Sie den Laufwerksbuchstaben nach Ihren Wünschen an. Nachdem Sie die Dateien auf das Netzlaufwerk kopiert haben, werden Sie Letzteres mit einem weiteren Befehl wieder los:

net use s: /d

Die Option /d am Ende steht für „delete“, /delete löscht also genauso. (axv@ct.de)