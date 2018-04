Windows-Tastaturbelegung hat sich verstellt

¯ Während des Tippens habe ich anscheinend aus Versehen eine Tastenkombination gedrückt, die die Tastatur auf eine englische Belegung umgeschaltet hat. Seitdem erreiche ich keine Umlaute mehr und die Sonderzeichen sind auch anders belegt. Wie bringe ich die deutsche Belegung wieder zurück?

Über die Tastenkombination Windows+ Leerzeichen blendet Windows 10 ein Auswahlmenü ein. Bei gedrückter Windows-Taste kann man dann mit der Leertaste die Sprache der Eingabemethode auswählen.

¯ Vermutlich haben Sie Umschalttaste+Alt gedrückt. Dadurch schaltet Windows zur nächsten der eingerichteten Tastaturbelegungen weiter. Das ist praktisch, um die Tastatur schnell umzuschalten, ohne durch eine Meldung auf dem Bildschirm abgelenkt zu werden. Drücken Sie einfach so oft Umschalttaste+Alt, bis die deutsche Belegung wieder aktiviert ist. Da standardmäßig neben der deutschen nur die englische Belegung eingerichtet wird, kehrt man meist schon beim nächsten Mal zur deutschen Tastatur zurück.

Die aktuelle Belegung zeigt Windows in der Taskleiste auf Wunsch an. Nach einem Rechtsklick auf die Taskleiste wählen Sie „Taskleisteneinstellungen“ und dort unter „Infobereich“ den Eintrag „Systemsymbole aktivieren oder deaktivieren“. Wenn Sie dann die Bildschirmtastatur einschalten, erscheint in der Taskleiste rechts neben dem Tastatursymbol das Kürzel für die aktuelle Sprache, etwa „DEU“ für Deutsch oder „TUR“ für Türkisch. (db@ct.de)