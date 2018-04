Windows-Upgrade-Historie

¯ Kann man unter Windows eigentlich sehen, wie viele Feature-Upgrades die Installation schon durchgemacht hat?

Wie viele Upgrade-Installationen Windows 10 bereits durchlaufen hat, lässt sich in der Registry ablesen.

¯ Ja, das können Sie sehen, und zwar in der Registry. Dort finden Sie im Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup Unterschlüssel, deren Namen mit „Source OS (Updated on …“ anfangen, gefolgt vom Installationsdatum des Upgrades. Innerhalb dieser Schlüssel finden Sie unter anderem jeweils eine Zeichenfolge namens „CurrentBuild“, die die Build-Nummer der jeweiligen Version enthält. In der Tabelle können Sie ablesen, welche Build-Nummer zu welcher Windows-Version gehört. Ab Version 1511 findet sich hier zusätzlich eine Zeichenfolge namens „ReleaseId“, an deren Wert Sie die jeweilige Versionsnummer direkt ablesen können. (axv@ct.de)