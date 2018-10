Windows ignoriert Standardbrowser

¯ Ich benutze zum Recherchieren in c’t-Artikeln unter Windows Ihr Heise-Register. Das funktioniert prima, doch neuerdings habe ich ein Problem: Wenn ich auf einen Link in den Suchergebnissen klicke, öffnet sich nicht der Standard-Browser (in meinem Fall Firefox), sondern der Internet Explorer. Das Problem tritt auf, seitdem ich die ESR-Version von Firefox deinstalliert und die normale Version installiert habe.

¯ Das Programm des Heise-Registers sieht in der Registry nach, welcher Browser zum Einsatz kommt, genauer unter HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\command. Dort steht unter „(Standard)“:

"C:\Program Files\Internet Explorer\:

.IEXPLORE.EXE" %1

Seit Version 60 passt Firefox diesen Schlüssel offenbar nicht mehr an, wenn er als Standard festgelegt wird. Sie können das aber von Hand erledigen. Ersetzen Sie den Wert durch

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\:

.firefox.exe" %1

Beachten Sie die Anführungszeichen um den Pfad sowie das durch ein Leerzeichen abgetrennte %1. (axv@ct.de)