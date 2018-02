Word: Navigationsbereich nur in bestimmten Dokumenten anzeigen

¯ Wenn ich in Word umfangreiche Textdokumente bearbeite, nutze ich gern den Navigationsbereich, um mich anhand der Überschriften besser zu orientieren und an eine bestimmte Stelle zu springen. Oft editiere ich aber kurze Texte, in denen der Navigationsbereich nur sinnlos Platz wegnimmt. Wenn ich ihn aktiviere, wirkt sich das immer auf alle Word-Arbeitsfenster beziehungsweise Dokumente aus, die ich danach öffne. Da das lästig ist, suche ich eine Möglichkeit, den Navigationsbereich nur für ein bestimmtes Dokument zu aktivieren.

¯ Die Einstellung für den Navigationsbereich wirkt sich global aus. Mithilfe zweier Makros können Sie aber erreichen, dass Word ihn nur beim Öffnen eines bestimmten Dokuments ein- und beim Schließen des Fensters wieder ausblendet. Diese Makros speichern Sie in den Dokumenten, in denen Sie den Navigationsbereich benötigen. Dazu laden Sie das fragliche Dokument und öffnen mit Alt+F11 den VBA-Editor. Auf der linken Seite führen Sie einen Doppelklick auf „ThisDocument“ aus und können dann folgenden VBA-Code eintippen:

Sub AutoOpen()

ActiveWindow.DocumentMap = True

End Sub

Sub AutoClose()

ActiveWindow.DocumentMap = False

End Sub

Über „Datei/Schließen und zurück zu Microsoft Word“ kehren Sie zurück. Anschließend müssen Sie das Dokument mit „Datei/Speichern unter“ als Word-Dokument mit Makros (*.dotm) speichern.

Sobald Sie in Zukunft ein Dokument mit diesen Makros öffnen, erscheint automatisch der Navigationsbereich. Beim Schließen wird das AutoClose-Makro aktiv, das den Bereich verschwinden lässt. Allerdings erscheint der Navigationsbereich in allen Dokumentfenstern, die Sie dazwischen öffnen, sodass Sie ihn dort manuell schließen müssen. (db@ct.de)